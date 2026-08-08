DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Sustrum

Vannacht is op het erf van een woning aan de Dorfstraße in Sustrum vijf kuub openhaardhout opgebrand. Het vuur werd om kwart over twaalf door een buurman ontdekt. Hij wekte de bewoners. Samen probeerden ze het vuur te doven. Brandweer Sustrum kwam met drie voertuigen en 21 manschappen ter plaatse en bluste de brand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen (05931)9490

Papenburg

Een 23 jarige man uit Nordhorn heeft de politie van Papenburg flink aan het werk gezet. Woensdagochtend reed hij op het Hauptkanal rechts met zijn e-scooter tegen het verkeer in. Toen agenten hem daarop aanspraken werden ze beledigd. De man reed gewoon door. De politie zette de achtervolging in. Toen een agent hem tot stoppen dwong, kwamen ze beide ten val. De man klom echter weer op zijn scooter en ging er vandoor. Hierbij verloor hij enkele persoonlijke bezittingen. Donderdagochtend reed hij weer op dezelfde locatie tegen het verkeer in. Ditmaal kon hij succesvol worden staande gehouden en gecontroleerd. Na aanvankelijke ontkenning gaf hij later toe de vermeende overtredingen ook de dag daarvoor te hebben begaan. Nadat zijn persoonsgegevens waren genoteerd, mocht hij zijn weg vervolgen. Niet ver van de eerdere controleplaats werd hij door agenten opnieuw staande gehouden. Wederom reed hij tegen de rijrichting in, ditmaal terwijl hij ook zijn mobiele telefoon gebruikte. Hij zal zich voor meerdere strafbare feiten moeten verantwoorden.

Neubörger

Bij een ongeval op de Surwolder Straße is gisteravond een 15 jarige jongen uit Surwold ernstig gewond geraakt. De jongen fietste om 21.20 uur, samen met twee anderen, naast elkaar in de richting van Neubörger. Een 22 jarige inwoner van Surwold, die in dezelfde richting reed, zag de groep fietsers te laat en reed zonder te remmen met zijn Seat Leon op hen in. Het 15 jarige slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De twee andere fietsers verkeren in een shock.

Tussen zondag en vrijdag is bij een magazijn aan de Aschendorfer Straße ingebroken. De daders verschaften zich op onbekende wijze toegang tot het omheinde terrein van het bedrijf. Vervolgens forceerden ze een deur en stalen ze gereedschappen ter waarde van enkele duizenden euro’s. De politie van Papenburg vraagt ​​om informatie en is bereikbaar via telefoonnummer (04961) 9260.

Bunde

Vanmiddag heeft de brandweer van Bunde een hond gered. opgeroepen voor een dierenreddingsactie op de Heerenweg. Het dier was in een diepe sloot langs de Heerenweg gevallen en kon zichzelf niet bevrijden. Ook de eigenaar kon het dier niet alleen redden. Aanvankelijk werd de politie om assistentie gevraagd. Ondanks hun inspanningen en beschikbare middelen kon de grote hond niet uit de sloot worden gered. Uiteindelijk werd de brandweer van Bunde ingeschakeld. Hen lukte het uiteindelijk om de uitgeputte hond met behulp van een reddingsmand en pure spierkracht uit de sloot te bevrijden. Het dier was al tot aan zijn achterpoten in de sloot weggezakt en was duidelijk verzwakt, maar herstelde zich snel na de redding.

Diele

Rond half vijf vrijdagmiddag werden de brandweerkorpsen van Oberrheiderland en Weener gealarmeerd voor een brand in een wasdroger in de berging van een woning aan de Neu Diele. De brandweer droeg het apparaat naar buiten. Daar werd vastgesteld dat het slechts om smeulen ging en dat er geen sprake was van open vuur. De schade bleef dan ook beperkt tot de wasdroger.