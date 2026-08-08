Video evenement “Blindelings vertrouwen” in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Donderdagavond 6 Augustus werd een eerder gespeeld spel in de Week der Besten van stal gehaald. Voor Partycentrum Rendering werd het spel “Blindelings vertrouwen” gespeeld. Ook hier werden de deelnemers weer door een grote groep toeschouwers aangemoedigd.
Helaas werd voor het spel in de toenmalige setting geen vergunning verleend. De eerdere versie werd gespeeld met een passagier boven op het dak van een personenauto en een geblinddoekte bestuurder achter het stuur die werd geïnstrueerd door zijn passagier op het dak.
“Blindelings Vertrouwen” werd nu gespeeld met een skelter, de bestuurder zat met een ondoorzichtige bril achter het stuur en werd geduwd door ploeggenoten, een andere deelnemer gaf instructies aan zowel de bestuurder als de duwers. Zij moesten een parkoers afleggen waar zowel bonusseconden als strafseconden konden worden vergaard.
Uiteindelijk ging het team “Onstwedderweg” met de eerste prijs naar huis, het team “Besties & Family” werd tweede en team “Wollinhuizerweg” werd derde.
Video: GenAmedia Nieuws
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=V9HfHD_cz2s