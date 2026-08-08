Video: Geesje Godlieb vestigt record met 24 uur legpuzzels maken bij Blokker in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Geesje Godlieb vestigde het record met 24 uur legpuzzels maken bij Blokker in Vlagtwedde.
Donderdagavond 6 augustus om zeven uur begon Geesje Godlieb met een heleboel ondersteuning aan het leggen van puzzels in de Blokker in Vlagtwedde. Dit in het kader van de 24 uurs actie in de Week der Besten van de Winkeliersgroep van Vlagtwedde. Doel was om dit 24 uur vol te houden. Uiteraard was ondersteuning erg welkom.
Tot ongeveer half vier waren er continu 12 tot 15 mensen om te helpen. Om een uur of 4 gingen de laatsten weg en rond 6.15 uur kwam het langzaam weer op gang. Ook de hele dag waren er mensen die mee hebben geholpen. Dat resulteerde in 12 puzzels, met totaal zo’n 10.000 stukjes, die werden voltooid.
Vrijdagavond om zeven uur legde Geesje, opmerkelijk fit, de laatste stukjes op hun plaats en werd zij door een delegatie van het bestuur van de Week der Besten gehuldigd met een mooie oorkonde. Henk Vieregge overhandigde haar een presentje. Of de familie Vieregge voldoende slaap heeft gehad is niet bekend.
Video: GenA media Nieuws
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