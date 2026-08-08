Video: Hollandse Avond brengt Nederlandstalige gezelligheid naar Week der Besten

VLAGTWEDDE – Donderdagavond stond de Week der Besten in Vlagtwedde volledig in het teken van de Hollandse Avond. Op verschillende locaties konden bezoekers genieten van Nederlandstalige muziek, gezelligheid en feest.
Bij Partycentrum Rendering zorgde Sander oet Pekel voor de muzikale sfeer. Met zijn Nederlandstalige repertoire wist hij het publiek mee te krijgen en werd er volop meegezongen. Ook in de feesttent van Sportsbar De Dribbel was het donderdagavond feest. Daar stond Justin de Wildt op het podium en konden liefhebbers van het Nederlandstalige en piratenrepertoire hun hart ophalen. Later op de avond werd het feest voortgezet met het Piraten Power Hour. Bekende piratenplaten en Hollandse meezingers zorgden ervoor dat de feesttent veranderde in een groot Nederlandstalig muziekfeest.
Video: GenAmedia nieuws
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