Derde Boerderijfair Blauwe Bessen Boerderij goed bezocht

GASSELTERNIJVEEN – Vandaag werd bij de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen de derde Boerderijfair van 2026 gehouden. Op het sfeervolle terrein aan de Gasselterboerveen stonden zo’n 60 standhouders met onder anderen streekproducten. Het evenement werd goed bezocht.
Het aanbod was gevarieerd: van planten en ambachtelijke chocolade tot wijnen, handnijverheid, kleding en sieraden. Ook liefhebbers van brocante konden hun hart ophalen, net als bezoekers die kwamen voor heerlijke streekproducten zoals kaas en worst. In de boerderijwinkel was daarnaast een uitgebreid assortiment te vinden, met speciale aandacht voor producten van blauwe bessen. Ook waren er verse blauwe bessen te koop.
Kinderen konden aan de slag met knutselactiviteiten of genieten van een ritje op een pony. Als extra attractie was de oude brandweerauto van Gasselternijveen aanwezig.
Op het terras werd huisgemaakt gebak, verse koffie en lekkernijen, zoals boerderij-ijs en beefburgers geserveerd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de band Les Fantaseurs.
Foto’s: Johannes Velthuis