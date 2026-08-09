VLAGTWEDDE – Er werd fanatiek gestreden op het beachvolleybaltoernooi in Vlagtwedde
Eenendertig teams kwamen zaterdagmiddag af op het door Sportsbar De Dribbel en Volleybalvereniging VSV 74 georganiseerde Beachvolleybaltoernooi. Dit ook in het kader van de Week der Besten.
Dit toernooi is een goeie invulling van de naar 22 augustus verplaatste Historische TT van Vlagtwedde.|
Op een mooi aangelegd beachvolleybalveld naast de haven bij Parc Emslandermeer waren zes speelvelden gecreëerd en rondom dat veld bivakkeerden de teams onder partytenten tegen de toch wel brandende zon. Veel toeschouwers volgden de wedstrijden van onder de parasols op het terras.
Daarvan hadden de spelers geen last, zij gaven alles om de felbegeerde bekers mee naar huis te nemen.
Er waren twee klassen, een competitie gemixt en een recreatief gemixt waarvan minimaal 2 dames per team.
Er was geen minimumleeftijdsgrens en daar hadden een paar 12 jarige jongedames uit Vlagtwedde gebruikt van gemaakt en speelden samen een paar puike partijtjes tegen de volwassenen.
De prijzen waren als volgt verdeeld:
Competitie;
1; Doe mij maar bier
2; Swingers
Gedeelde 3e plaats: Ku(i)pertjes en Beachbuddy’s
Recreatief;
1; Bolleyvallers
2; Fc Bourtange 1
Gedeelde 3e plaats: Fc Bourtange 2 en Set’m op