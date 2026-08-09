Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst op 9 augustus a.s., waarin ds. G.J. van den Top uit Wedde hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19.00 uur.
De Schriftlezingen komen uit Exodus 13: 18-22 (de tocht naar de Schelfzee. ‘De Heere ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken’, vs. 21) en Psalm 73: 10-11 (‘Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen: Hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben?’, vs. 10-11). Het thema van de preek is: ‘Gods omweg met ons leven, vertrouw toch op Hem alleen’.
Na afloop van de dienst drinken we koffie in de kerk. Van harte welkom!
Bron: De Kerkenraad.