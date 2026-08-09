DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Twee onbekende mannen hebben zaterdagochtend vroeg een 26-jarige man uit Haren aangevallen, waarbij hij lichte verwondingen opliep. Het slachtoffer was rond 2:20 uur ’s nachts met zijn vriendin op weg naar huis. Op de Landegger Straße werd het stel ingehaald door twee mannen op fietsen. De twee stopten en vielen de jongeman na een korte woordenwisseling plotseling aan. De daders worden omschreven als beiden ongeveer 26 jaar oud en circa 1,80 meter lang. Beiden droegen een spijkerbroek en een donker shirt. Een van de mannen was slank, de ander wat voller. Beiden spraken Duits zonder accent. Iedereen met informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via (05932) 72100.
Papenburg
Door nog onbekende oorzaak is zaterdagavond aan de Bergstrasse een carport in brand gevlogen. Een buurman merkte de brand rond 20.00 uur op en wist het vuur zelf te blussen. De materiële schade wordt tussen 5.000 tot 10.000 euro geschat.
Vannacht liep een nog onbekende gemaskerde man bij twee woningen aan de Kapitän-Velthaus-Straße en de Kapitän-Lange-Straße. Beide woningen zijn voorzien van bewakingscamera’s. De dader merkte dit op en vluchtte vervolgens. Iedereen met informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via (0496) 9260.