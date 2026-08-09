Nationale Damcompetitie, seizoen 2026 – 2027, start 19 september

WINSCHOTEN, REGIO – De Nationale Damcompetitie is sinds jaar en dag het belangrijkste damgebeuren in Nederland en begint zaterdag 19 september met de 1e ronde. De Nationale competitie, seizoen 2026 – 2027, wordt gevormd door ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en nieuw dit seizoen een 3e klasse. In de ereklasse wordt, als vanouds, met 10-tallen gespeeld, terwijl de hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse is teruggegaan naar 8-tallen en nieuw dit seizoen de 3e klasse met 6-tallen. De wedstrijden beginnen standaard klokslag 12:00 uur, behoudens de 3e klasse die als basis begint om 14:00 uur.

2e Klasse A

Damclub Winschoten neemt met een 8-tal deel aan de Noordelijke 2e klasse A, die verder bestaat uit Damcombinatie Fryslân 4 uit Leeuwarden, DCH Heerenveen 3, Hijken DTC 3,

HDC Hoogeveen 3, Roden/Leek 1, DV Warffum 2, De Vechtstreek Gramsbergen 2 en Bezint Eer Gij Begint (BEGB) 1 uit Britsum. Qua speelsterkte heeft Hijken DTC 3 gemiddeld de hoogste rating in haar gelederen, namelijk 1023 punten en wordt bestempeld als voornaamste titelkandidaat, met in haar kielzog Winschoten 1006 punten, Roden/Leek 1 met 991 punten en HDC Hoogeveen 3 met 989 punten. Vervolgens bestaat de 2e klasse A uit een sterke middenmoot zoals Britsum 1 met 900 punten, DCH Heerenveen 3 met 875 punten, De Vechtstreek 2 uit Gramsbergen met 826 punten, Fryslân 4 uit Leeuwarden met 784 punten en DV Warffum 2 met 757 punten.

2e klasse B

De andere Noordelijke tweede klasse B wordt gevormd door Damcombinatie Fryslân 3 uit Leeuwarden, DCH Heerenveen 2, De Vechtstreek Gramsbergen 1, Denk en Zet Westerhaar 4, HDC Hoogeveen 4, Hijken DTC 4, Huizum 2 Leeuwarden, Roden/Leek 2, SSS Kampen 1 en

DV Warffum 1. Titelkandidaten qua rating zijn hier Fryslân 3 met 1067 punten,

De Vechtstreek Gramsbergen1 met 1065 punten, SSS Kampen 1 met 1016 punten en

DCH Heerenveen 2 met 1002 punten, op de voet gevolgd door outsider DV Warffum 1 met 990 ratingpunten.

3e klasse pilot, goed voor de “breedtesport”

De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft dit seizoen de 3e klasse toegevoegd aan de Nationale damcompetitie, waarbij de teams bestaan uit 6-tallen, met als insteek om meer dammers achter de borden te krijgen. Het uitgangspunt was in principe een mix van senioren en jeugdspelers die een maximale speelsterkte van 700 KNDB ratingpunten achter hun naam hadden. Uiteindelijk begint de 3e klasse dit seizoen met O.G. Wapenveld,

“Denk en Zet” Westerhaar, HDC Hoogeveen en Damclub Winschoten, met elk één team aan deze nieuwe “pilot” uitvoering. In tegenstelling tot de andere klassen, waar het speeltempo “Fischer 80 + 1” bedraagt, wordt in de 3e klasse het speeltempo “Fischer 60 + 30”. Hetgeen betekent 60 basisminuten aangevuld met 30 bonusseconden per zet. Tevens beginnen de wedstrijden als basis om 14:00 uur. Daar de derde klasse een zogenaamde “pilot” is, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken.

Bron: Geert Lubberink