Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

Vrijdag 7 augustus begint overwegend bewolkt. Plaatselijk kan in de loop van de ochtend nog een lichte bui vallen, maar gaandeweg de dag krijgt de zon steeds vaker de ruimte. Het wordt een aangename zomerdag met middagtemperaturen rond de 20 graden.

Er staat een zwakke tot matige westenwind, waardoor het fris kan aanvoelen in de ochtend. In de middag is het prima weer om eropuit te gaan. De kans op neerslag neemt dan verder af en op veel plaatsen blijft het droog.

Vrijdag vormt bovendien de opmaat naar een warmer weekend. Op zaterdag stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl het zondag op veel plaatsen zelfs zomers tot tropisch warm kan worden met temperaturen rond de 29 graden en volop zon.

Kort samengevat voor vrijdag: