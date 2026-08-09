SP in alle Staten: ouderenkorting OV mag niet verdwijnen 

GRONINGEN – Deze maand hebben de provincies laten weten dat de OV-korting voor 65-plussers verdwijnt! 3,8 miljoen mensen hebben vanaf 1 januari niet langer recht op korting. Wel komt er een regeling voor gratis OV voor kinderen. De SP is voorstander van gratis OV voor kinderen, maar wil dit bovenop de regeling voor ouderen, bovendien wil de partij dat het OV op termijn voor iedereen gratis wordt. SP Statenlid Agnes Bakker heeft daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Agnes Bakker “De staatssecretaris zegt: ‘Jong geleerd is oud gedaan.’ Maar als ouderen straks het ov nauwelijks meer kunnen betalen, wordt het eerder: jong geleerd, oud gepakt.”
De SP waarschuwt dat het fors duurder maken van het OV voor ouderen grote impact kan hebben. Heel veel ouderen hebben nu al moeite rond te komen en zullen straks ritjes moeten laten schieten. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een voorwaarde om mee te kunnen blijven doen. Het is de weg naar familie, vrienden, de markt, de huisarts, het ziekenhuis, vrijwilligerswerk etc. Ook hekelt de partij het feit dat leeftijdsgroepen nu tegen elkaar worden opgezet. “Betaalbaar en beschikbaar OV is van belang voor iedereen”
De socialisten willen daarom van het provinciebestuur weten waarom deze keuze is gemaakt en waarom juist ouderen de rekening gepresenteerd krijgen. Ook vraagt de partij zich af of de gevolgen van deze keuze wel voldoende onderzocht zijn of dat het college vooral naar de eigen portemonnee heeft gekeken in plaats van naar die van ouderen.
De SP voert momenteel campagne onder de leus ‘Maak Nederland Betaalbaar’. Gratis OV is een belangrijk onderdeel van die campagne. De SP wil het openbaar vervoer, als collectieve voorziening, weer in publieke handen hebben. Het openbaar vervoer moet volgens de socialisten beter en gratis, zodat mensen écht een alternatief hebben voor de auto.
Bron: SP Statenfractie