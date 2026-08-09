Veel rook bij brand in portiekflat Stadskanaal

STADSKANAAL – Rond half vier vanmiddag werd de brandweer van Stadskanaal gealarmeerd voor een brand in een portiekflat aan de Lyceumlaan in Stadskanaal. Omdat de brand bij de ingang en de fietsenstalling van de portiekflat woedde werd door Veiligheidsregio opgeschaald naar middelbrand. De hoogwerker van brandweer Veendam kwam eveneens ter plaatse.
De rook trok door het trapportaal naar de woningen. Bewoners konden de woningen niet via de normale weg verlaten.
Om tien over vier werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Eén persoon werd in verband met rookinhalatie in een ambulance onderzocht.
Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Stichting Salvage staat de bewoners bij in de afhandeling van de schade.