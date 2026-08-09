Week der Besten boordevol activiteiten afgesloten (Video-update)

VLAGTWEDDE – Week der Besten boordevol activiteiten afgesloten
De Strijd der Besten was het allerlaatste evenement van de Week der Besten 2026.
Deze strijd vond plaats voor Partycentrum Rendering aan de Schoolstraat.
Nog steeds vol vuur streden de negen teams om de felbegeerde trofee.
Diverse behendigheidsspellen kwamen vanmiddag voorbij, o.a. de sponsbroek en het levende sjoelspel.
De eindstand van dit spel was als volgt:
1- Zonnebil, 2 – Mallemeulen, 3 – Boermarke/Boerhoorn, 4 – Onstwedderweg, 5 – Rendering,
6 – Zonnekontjes, 7 – Zootje ongeregeld, 8 – Wollinghuizerweg en 9 Zes zonder stress.
De strijd om de mooiste straatversiering werd gewonnen door de Boermarke/Boerhoorn, tweede werd de Wollinghuizerweg en de Mallemeulen werd derde.
Tijdens alle spellen die deze week zijn gespeeld konden punten worden gescoord voor de “Buurtbattle”.
De winnaar van deze strijd werd Buurtvereniging de Mallemeulen met 1250 punten.
De Wollinghuizerweg werd tweede met 1105 punten.
Boermarke/Boerhoorn behaalde de derde plaats met 975 punten.
De Onstwedderweg werd derde en verzamelde 825 punten bij elkaar.
Laatste actie van deze week was het bedanken van de vele vrijwilligers, waarvan sommige werden bedankt met een mooi bosje bloemen.
De EHBO medewerkers die de hele week bij alle activiteiten aanwezig waren, Fotograaf Freerk Boskers die alles vastlegde. Aike Godlieb die prachtige videoreportages maakte.
Ook de verkeersregelaars werden bedankt met een mooi boeket bloemen
Presentatoren Jan Hebers, Gert Huttinga en Oscar Bolsenbroek hebben alle evenementen en spellen verslaan.
Het bestuur van de Week der Besten kreeg een warm applaus voor het vele werk dat ze hebben verzet van het aanwezige publiek en deelnemers.
En natuurlijk de vele sponsoren die deze week financieel mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder hoofdsponsor Romein die ook het materieel beschikbaar stelde wat nodig was voor het welslagen van deze prachtig verlopen “Week der Besten”.
Foto’s: Geert Smit
Video: GenAmedia Nieuws
Voor de app gebruikers: https://www.youtube.com/watch?v=lNP1c8gQoNE