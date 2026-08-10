100.000e bezoeker voor Zummerbühne bij De Graanrepubliek

OOSTWOLD – Zummerbühne heeft zaterdagavond 8 augustus haar 100.000e bezoeker mogen verwelkomen. Nell en Rienus uit Zuidbroek waren de gelukkigen. De feestelijke mijlpaal werd zaterdagavond bereikt tijdens de première van De Graanrepubliek, de vijfde locatievoorstelling van de Groningse muziektheaterproducent.

Met de komst van de 100.000e bezoeker onderstreept Zummerbühne de groei die de organisatie sinds de eerste voorstelling heeft doorgemaakt. De eerdere producties Hollands Hoop, Ripperda, De Grote Vloed en Gronieken trokken samen ruim 97.000 bezoekers. Met De Graanrepubliek komt het totale bezoekersaantal nu ruim boven de 100.000 uit. De volledig uitverkochte productie trekt deze zomer circa 32.000 bezoekers naar Oostwold.

Artistiek leider Reinout Douma:

“Vijf jaar geleden, toen we dankzij een bijdrage uit het programma Toukomst van Nationaal Programma Groningen konden starten, hoopten we dat Zummerbühne zou uitgroeien tot een vaste waarde in Groningen. Dat we nu, na vijf producties, daadwerkelijk onze 100.000e bezoeker mogen verwelkomen, maakt ons ontzettend trots. Het is fantastisch dat we de afgelopen vijf jaar zoveel mensen hebben mogen raken met verhalen uit Groningen. Deze mijlpaal is een enorme opsteker voor iedereen die aan Zummerbühne meewerkt: makers, spelers, vrijwilligers, partners en natuurlijk ons publiek. We hopen ook de komende jaren bijzondere verhalen uit onze regio te blijven vertellen, steeds op nieuwe plekken in onze prachtige provincie.”

De Graanrepubliek

De voorstelling start vlak voor de legendarische landarbeidersstaking in 1929, de langste en meest omvangrijke staking uit de Nederlandse geschiedenis, en eindigt in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We volgen een landarbeidersgezin dat zich steeds meer verzet tegen de macht van herenboer Barkhof. In het Groningse Oldambt raakt vader Ludo Staak, een activistische landarbeider, steeds dieper verwikkeld in het verzet tegen de invloedrijke herenboer. Moeder Jantje Staak probeert wanhopig haar gezin bijeen te houden. Dochter Aletta verlangt naar vrijheid en liefde — die zij juist vindt bij de familie Barkhof die haar familie uitbuit. Zoon Koert wordt het eerste slachtoffer in deze krachtmeting. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman. Het boek beschrijft hoe de landbouw in Oost-Groningen een hele regio economisch, politiek en cultureel heeft gevormd.

Over Zummerbühne

Zummerbühne produceert jaarlijks grootschalig muziektheater op locatie, telkens op een andere plek in de provincie Groningen. Met het Groninger landschap en de verhalen van zijn inwoners in de hoofdrol. De voorstellingen worden uitgevoerd door professionele acteurs en musici, aangevuld met amateurs uit de regio. De eerdere vier voorstellingen van Zummerbühne trokken samen ruim 96.000 bezoekers, gemiddeld zo’n 25.000 per editie. Dit waren Hollands Hoop, Ripperda, De Grote Vloed en Gronieken. Daarmee behoort Zummerbühne tot een van de grootste culturele publieksevenementen van Groningen.

Zummerbühne is een idee van acteur Marcel Hensema en componist Reinout Douma. Reinout Douma, artistiek leider en Emil Klok, zakelijk leider werkten dit idee uit voor het programma Toukomst van Nationaal Programma Groningen. Met een bijdrage uit Toukomst kon Zummerbühne een vliegende start maken en meerjarig nieuw muziektheater op locatie ontwikkelen en produceren in de provincie Groningen.

Bron: Marketing Zummerbühne

Artistiek leider van Zummerbühne Reinout Douma (links), winnaars Rienus en Nell uit Zuidbroek (in het midden) en zakelijk leider van Zummerbühne Emil Klok. Foto: Nienke Maat