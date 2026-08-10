Burgemeester opent 21e KinderFeestWeek in Veendam

VEENDAM – Onder grote belangstelling is maandagochtend in Park Borgerswold de 21e KinderFeestWeek officieel geopend. Burgemeester Annelies Pleyte gaf samen met zo’n 300 kinderen en vele vrijwilligers het startsein voor een week vol sport, spel, creativiteit en gezelligheid.

De burgemeester deed dat op ludieke wijze. Zij bood een zwaailicht aan, waarmee het officiële startsein werd gegeven voor een nieuwe KinderFeestWeek. Daarmee kunnen de kinderen zich de komende dagen volop uitleven.

De KinderFeestWeek is inmiddels een begrip in Veendam en omgeving. Sinds 2005 wordt de week georganiseerd en voor veel kinderen is het uitgegroeid tot hét hoogtepunt van de zomervakantie. Dit jaar hebben zich vooraf online 263 kinderen aangemeld. Ook maandagochtend konden kinderen zich bij de tent in Park Borgerswold nog inschrijven.

Vijf dagen feest

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus staat Park Borgerswold volledig in het teken van de KinderFeestWeek. Basisschoolkinderen uit Veendam en omstreken kunnen vijf dagen lang deelnemen aan een afwisselend programma met sport, spel, creatieve activiteiten, verhalen en allerlei andere belevenissen.

Voor de oudste drie groepen zijn er onder meer diverse workshops. Vooral de workshopmiddag op donderdag is al jarenlang een groot succes. Dit jaar kunnen de kinderen kiezen uit maar liefst dertien verschillende workshops.

Bij de organisatie werken verschillende creatieve mensen, verenigingen en organisaties mee. Zo zijn onder andere Scouting, Aquila, Veendam Beweegt en Daring betrokken bij de activiteiten.

De jongste deelnemers, de kleuters, hebben hun eigen programma. Zij brengen traditiegetrouw een bezoek aan de kinderboerderij.

Ook speciaal programma voor jongeren

De KinderFeestWeek is niet alleen bedoeld voor basisschoolkinderen. Ook voor jongeren is er een speciaal programma. Daarnaast staat er een bijzondere gezinsavond op het programma. Tijdens deze avond kunnen kinderen samen met hun ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden genieten van een feestelijke theatervoorstelling.

Iedereen is welkom om mee te doen of een kijkje te komen nemen.

Vervoer geregeld

Ook aan kinderen die niet zelfstandig naar Park Borgerswolde kunnen komen, is gedacht. Voor hen rijdt er een speciale bus. De bus haalt kinderen op en stopt onder meer in Muntendam en bij OBS De Noorderbreedte en De Kandelaar aan de Jacob Bruggemalaan in Veendam.

Chauffeur Maurik zorgt ervoor dat de kinderen veilig van en naar de KinderFeestWeek worden gebracht.

Start al op zondag

De KinderFeestWeek kende zondag al verschillende activiteiten. Zondagochtend vond de startdienst plaats in De Kandelaar. Na afloop was er een gezellige picknick.

Zondagavond werd bij de tent in Park Borgerswold de openingsavond gehouden. Daarmee werd alvast vooruitgelopen op de officiële start van de KinderFeestWeek op maandagochtend.

Twintig jaar traditie

Wat in 2005 begon bij Dukdalf in Veendam als een veelbelovend initiatief, is in twintig jaar uitgegroeid tot een geliefde traditie. De KinderFeestWeek is inmiddels het langstlopende vaste meerdaagse evenement van Veendam.

Voor veel gezinnen is de week een vast onderdeel van de zomervakantie. Sommigen stemmen hun vakantie er zelfs op af. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers die ieder jaar hun steentje bijdragen. In 2024 waren dat er bijna 250.

Vijf dagen lang draait alles om plezier, ontmoeting en samen beleven. Met de feestelijke opening door burgemeester Pleyte is de 21e editie nu officieel begonnen.

Foto’s: Peter Panneman