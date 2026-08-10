EDR: langdurige grenscontroles brengen grensregio steeds verder in de knel

REGIO – De Eems Dollard Regio (EDR) maakt zich opnieuw grote zorgen over de gevolgen van de Duitsegrenscontroles voor inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers in de noordelijke grensregio. Nu Duitsland heeft besloten de controles aan de grens met Nederland opnieuw te verlengen, roept de EDR de Duitse en Nederlandse overheden op om de gevolgen voor de grensregio nadrukkelijker mee te wegen.



De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen langs de

A37 bij Zwartemeer en de A7 bij Bad Nieuweschans. Ook regionale wegen en grensplaatsen krijgen te

maken met extra sluipverkeer wanneer automobilisten de wachtrijen proberen te vermijden. Dit

leidt tot extra druk op wegen die daar niet op zijn ingericht en vergroot de overlast en gevoelens van

onveiligheid bij inwoners.



Een grensregio vraagt om een andere benadering

“Voor mensen die dagelijks de grens oversteken, bestaat er geen grens als het gaat om hun werk,

hun sociale leven of hun voorzieningen. Zij ervaren de gevolgen van deze controles iedere dag

opnieuw,” aldus Vincent ten Voorde, directeur van de EDR. “Wij begrijpen dat overheden verantwoordelijk zijn voor veiligheid en het tegengaan van illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Maar maatregelen die tijdelijk bedoeld zijn, hebben in een grensregio langdurige en steeds concretere gevolgen. De balans tussen het doel van de controles en de maatschappelijke gevolgen raakt daarmee steeds verder uit evenwicht.”



De EDR wijst erop dat grensregio’s sterk afhankelijk zijn van vrij verkeer. De Nederlandse en Duitse

arbeidsmarkten zijn nauw met elkaar verweven: bedrijven werven over de grens, werknemers

pendelen dagelijks en inwoners maken gebruik van voorzieningen aan beide kanten. Vertraging en

onzekerheid maken grensoverschrijdend werken en ondernemen minder aantrekkelijk.



Vrij verkeer is geen abstract Europees principe

Voor de Eems Dollard Regio is vrij verkeer geen abstract Europees uitgangspunt, maar dagelijkse

werkelijkheid. “Een verpleegkundige die naar haar werk rijdt, een ondernemer die een afspraak over

de grens heeft of een gezin dat familie bezoekt, zou erop moeten kunnen vertrouwen dat een grens

binnen het Schengengebied niet iedere dag opnieuw een obstakel vormt,” aldus ten Voorde. De EDR vraagt daarom om een structurele dialoog tussen de Duitse en Nederlandse overheden, de

betrokken deelstaten, provincies, gemeenten en de grensregio’s zelf. Daarbij moeten niet alleen de

veiligheidsdoelen van grenscontroles worden besproken, maar ook de gevolgen voor

verkeersveiligheid, bereikbaarheid, economie, arbeidsmarkt en leefbaarheid.



Oproep aan Duitsland en Nederland

De Eems Dollard Regio roept Duitsland en Nederland op om:

▪ de noodzaak en proportionaliteit van langdurige binnengrenscontroles kritisch te blijven beoordelen;

▪ de verkeerskundige en maatschappelijke gevolgen voor grensregio’s systematisch in kaart te brengen;

▪ gezamenlijk maatregelen te nemen tegen files en sluipverkeer bij grensovergangen;

▪ de belangen van grenspendelaars, bedrijven en inwoners nadrukkelijk mee te nemen in toekomstige besluitvorming;

▪ en toe te werken naar een situatie waarin de binnengrenzen binnen het Schengengebied weer zo snel mogelijk hun normale, vrije doorgang krijgen.



“De Eems Dollard Regio is gebouwd op samenwerking over de grens heen. Juist daarom moeten we

voorkomen dat een maatregel die nationaal begrijpelijk kan lijken, lokaal leidt tot steeds grotere

problemen. Veiligheid én een leefbare, bereikbare en economisch sterke grensregio moeten hand in

hand gaan.”

Bron: EDR