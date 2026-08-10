Extra raadsvergadering over onveiligheid in Oldambt: VVD wil verdubbeling van aantal BOA’s

WINSCHOTEN / BEERTA – De gemeenteraad van Oldambt komt op 26 augustus in een extra openbare zitting bijeen om te spreken over de toenemende onveiligheid in de gemeente. Het initiatief van VVD-raadslid Mandy Meertens wordt breed gedragen door de gehele raad. Na recente incidenten in Winschoten en Beerta wil de politiek een krachtig signaal afgeven aan de inwoners.

Volgens Meertens is een debat op zo’n korte termijn uniek in de gemeente. “Ten eerste willen we een signaal afgeven aan de inwoners dat de raad hun zorgen serieus neemt”, vertelt het raadslid bij Groningen1. “We vinden dat het gevoel van onveiligheid in Oldambt openlijk besproken moet worden. Alle partijen kijken daar anders naar. Wij van de VVD zijn heel sterk gericht op handhaving, maar andere partijen leggen weer andere accenten. Laten we daarover het debat met elkaar aangaan.”

Geen ‘one size fits all’

Volgens de VVD is er geen simpele totaaloplossing voor de problematiek. Toch komt de fractie tijdens de vergadering met concrete voorstellen. Zo pleit de partij voor een verdubbeling van het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). “We hebben er nu vier, maar de VVD wil dat er vier extra BOA’s bij komen.”

Naast extra handhavers zet de partij in op praktische maatregelen in de openbare ruimte. “We moeten echt meer met elkaar doen. Denk bijvoorbeeld aan extra snoeiwerkzaamheden rond onoverzichtelijke plekken, zodat er meer overzicht en dus meer veiligheid op straat ontstaat.”

Voor Meertens is het organiseren van de extra zitting op zichzelf al een belangrijke stap. “Het is niet makkelijk, maar dat we dit debat op deze korte termijn voeren laat zien dat we het als raad heel erg serieus nemen. Wat ons betreft is het debat nu al geslaagd omdat we dit als raad samen oppakken.”