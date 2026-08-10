DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Tussen donderdag 17.00 en zondag 11.30 uur is bij een afgesloten bouwplaats aan de Oldenburger Straße in Aschendorf 800 liter diesel gestolen. De schade bedraagt 1600 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via 04961 9260.