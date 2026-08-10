Meerdere meldingen voor de brandweer in de regio

REGIO – De brandweer is vandaag meerdere keren uitgerukt.

Om tien voor vier vannacht is brandweer Veendam uitgerukt voor een co meter die in een pand aan de Nieuwstraat in Veendam afging.

Brandweer Bellingwolde deed rond twee uur vanmiddag onderzoek naar een vreemde lucht (gas?) wat aan de Oosterstraat in Blijham geroken werd.

Vanmiddag werden brandweer Oude – en Nieuwe Pekela om half drie gealarmeerd voor een dier in een mestput aan de Jacob de Weerdstraat F in Nieuwe Pekela. Ook brandweer Westerbork ging met de veetakel die kant op. Het is niet bekend hoe het met het dier is afgelopen en om welk soort dier het ging.

Aan de Hoofdweg in Nieuw Beerta is vanmiddag rond half vier een akker in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Finsterwolde en Nieuweschans geblust.

Brandweer Woldendorp rukte vanavond om tien over negen uit voor een dier op hoogte aan de Schildkamp in Woldendorp.

Aan de Akkereindenweg in Siddeburen woedde vanavond rond tien uur een buitenbrand. Dit werd door brandweer Siddeburen geblust.

Om iets na tien uur vanavond is brandweer Nieuwe Pekela uitgerukt voor een brand in een container bij het Heeresmeer.