Nieuw bestuur Stichting Wedde dat ’t lukt

WEDDE – Stichting Wedde dat ’t lukt heeft een nieuw bestuur.

Al meer dan tien jaar laat Stichting Wedde dat ’t lukt zien dat ze in de dorpen Wedde, Veelerveen en Vriescheloo naar elkaar omkijken. Met het bewonersinitiatief Wedde dat ’t lukt zorgen ze ervoor dat iedereen op een prettige manier zo lang mogelijk in eigen omgeving in goede nabuurschap met elkaar en voor elkaar kan opgroeien, wonen, werken en oud worden. Om deze mooie missie ook in de toekomst voort te zetten, presenteren ze een vernieuwd bestuur.

Het vernieuwde bestuur bestaat uit een mix van bekende gezichten en nieuwe krachten, elk met een eigen hart voor de leefbaarheid in deze regio:

Erik Schultz – Voorzitter

Willem van Prooijen –Secretaris

Hans Berg – Bestuurslid/adviseur operationeel

Cees Meinders – Penningmeester

Jur Kruizinga – Bestuurslid

Achter de schermen zetten ze zich in om de verbinding tussen inwoners, vrijwilligers en professionals soepel te laten verlopen. Samen met de dorpsondersteuners Ellen ten Kate en Fokje Vermaning blijven ze zich inzetten voor een ‘nabuurschap’ waarin niemand er alleen voor staat. Of het nu gaat om een praktische hulpvraag, het tegengaan van eenzaamheid of het ondersteunen van mantelzorgers: ze geloven in de kracht van de dorpen.

Denk en doe mee!

Een bewonersinitiatief is pas echt geslaagd als de inwoners zich gehoord voelen. Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten, wil je jezelf inzetten als vrijwilliger of heb je een vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen via tel.06-23 93 44 49, kom langs in het kantoor Kerkstraat 12 in Wedde, kijk op de website www.weddedathetlukt.nl of spreek ze gewoon aan op straat.

‘We kijken ernaar uit om, samen met jullie en alle fantastische vrijwilligers van elk initiatief een succes te maken. Want Wedde dat ’t lukt? Samen lukt het zeker!’, aldus het bestuur.



Bron: Bestuur van Stichting Wedde dat ’t lukt