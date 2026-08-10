Ruben Brekelmans helpt Friese Rijders met opstart hulptransporten na zomerbreak



HAULERWIJK – De Friese Rijders starten woensdag 12 augustus na de zomerbreak opnieuw met het inzamelen, inpakken en transporteren van hulpgoederen naar Oekraïne. VVD-fractievoorzitter en voormalig minister van Defensie Ruben Brekelmans en Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski steken die dag samen met de vrijwilligers de handen uit de mouwen.



De hulp is hard nodig. Het aantal Russische raketaanvallen op grote Oekraïense steden, waaronder Kyiv, neemt toe. De Friese Rijders verwachten dat de behoefte aan humanitaire hulp de komende maanden verder groeit en willen daarom hun transporten opschalen.



Ruben Brekelmans helpt mee

Ruben Brekelmans is onder de indruk van de vele particuliere initiatieven vanuit Nederland om humanitaire hulp naar Oekraïne te brengen. Juist op plekken waar de nood het hoogst is, ziet hij hoe Nederlanders en Oekraïners samenwerken om de bevolking te helpen. Brekelmans helpt daarom graag mee met het klaarmaken van de eerste vrachtwagens die na de zomerbreak vertrekken. Ook wil hij van de vrijwilligers horen waar de organisatie in de praktijk tegenaan loopt en welke rol de politiek daarbij kan spelen.



Hulp hard nodig in Kyiv

Initiatiefnemer Arnaud Dijkstra van de Friese Rijders bezocht enkele weken geleden een rampplek in Kyiv, waar na een raketaanval een halve wijk was afgebrand. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven. Onder hen waren ouderen die hun woning niet op tijd konden verlaten.



De Friese Rijders hebben meerdere losadressen verspreid over Oekraïne, waaronder in Kyiv. Lokale partners zorgen ervoor dat de goederen op de juiste plekken terechtkomen. “Een van onze partners in Kyiv maakt bijvoorbeeld ongeveer 5.000 maaltijden per dag voor inwoners en hulpverleners die door de bombardementen zijn getroffen”, vertelt Dijkstra.



In 2026 al 680.117 mensen geholpen

De hulpverlening van de Friese Rijders heeft in 2026 een vliegende start gemaakt. Dit jaar zijn inmiddels 680.117 mensen geholpen. “In gebieden dicht bij het front zijn onze hulppakketten in de vorm van gevulde bananendozen van grote waarde”, zegt Dijkstra. “Gezinnen kunnen er gemiddeld twee tot vier

weken van leven. We krijgen ook verhalen van hulpbehoevende, blinde mensen die soms twee maanden moeten rondkomen van één doos.”



De bananendoos van de Friese Rijders staat in Oekraïne inmiddels bekend als een soort kleine supermarkt voor mensen die door de oorlog veel zijn kwijtgeraakt. Naast voedsel en andere basisbenodigdheden blijft er grote behoefte aan medische en hygiënische goederen. Ook het aantal geleverde generatoren neemt fors toe. In heel 2025 werden 550 generatoren geleverd. In 2026 staat de teller inmiddels op 937 generatoren.



De afgelopen weken passeerden de totale donaties in 2026 de grens van 1 miljoen euro. Ter vergelijking: in heel 2025 werd € 1.063.856 gedoneerd. Ook online groeit de betrokkenheid: de Facebookpagina van de Friese Rijders is dit jaar al 4,6 miljoen keer bekeken. Dijkstra: “We zijn alle mensen in Nederland die onze hulpverlening steunen heel dankbaar. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan hulp groot.”



Oekraïne maakt zich op voor een zware herfst en winter

De vooruitzichten voor de komende herfst en winter zijn zorgelijk. Afgelopen winter daalden de temperaturen op sommige plaatsen tot -20 à -25 graden. Tegelijkertijd werden de Oekraïense energievoorzieningen voortdurend aangevallen.



De Friese Rijders horen van hun partners en contacten bij onder meer overheid, politie en brandweer dat de behoefte aan hulp de komende maanden verder zal toenemen. Zij vrezen voor een herhaling van afgelopen winter, waarbij kwetsbare mensen door kou en gebrek aan voorzieningen in de problemen kwamen. Daarom willen de Friese Rijders hun hulpverlening de komende maanden verder opschalen.

Daarvoor zijn extra hulpgoederen en donaties hard nodig. Een compleet overzicht van de benodigde goederen en informatie over doneren is te vinden op www.frieserijders.nl.



Op woensdag 12 augustus organiseren de Friese Rijders een grote inpakdag en laden zij de

eerste vrachtwagens na de zomerbreak. Ongeveer 70 vrijwilligers helpen mee. Ongeveer de helft van hen is Oekraïense vluchteling. Samen maken zij de hulpgoederen klaar voor transport naar Oekraïne.



Over Stichting Friese Rijders

Stichting Friese Rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie die sinds het begin van de oorlog actief is met humanitaire hulp aan Oekraïne. De stichting heeft inmiddels meer dan 300 transporten uitgevoerd en 447 vluchtelingen naar Nederland geëvacueerd. De organisatie heeft een directe en praktische aanpak. Met het bananendoos-concept worden jaarlijks tienduizenden dozen met hulpgoederen ingezameld en via lokale partners verspreid onder mensen die deze hulp hard nodig hebben.

Bron/foto’s: Stichting Friese Rijders