Treant ontvangt kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuis- en ouderenzorg

REGIO – Continu toetsen of de kwaliteit en veiligheid van zorg goed is. Dat doet Treant met hulp van het kwaliteitsinstituut Qualicor in zowel de ziekenhuis- als ouderenzorg. Met resultaat: de toetsen laten zien dat de kwaliteit van zorg uitstekend op orde is in zowel de drie ziekenhuislocaties, de dialysekliniek in Beilen en de zeventien woonzorglocaties van Treant. Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig.

Om het keurmerk te halen deed Treant de afgelopen vijf jaar mee aan het Continu Verbeterprogramma van Qualicor Europe. Deelname aan Qualicor en het verbeterprogramma is niet verplicht. Toch kiest Treant er bewust voor om hieraan deel te nemen. ‘Hiermee houden we kwaliteit de en veiligheid van zorg elke dag onder de aandacht. Zo blijft verbeteren een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk. We zijn trots op de betrokkenheid van onze collega’s en de zorg die zij iedere dag vanuit hun hart verlenen’, aldus Lieke Poot, lid van de raad van bestuur van Treant.



Samen verbeteren is hard werken

Achter de schermen is hard gewerkt om het keurmerk te halen. Zo maakte Treant een plan waarin stond hoe we samen stap voor stap werken aan het verbeteren van de zorg. Daarnaast hielden we bijeenkomsten over belangrijke thema’s, zoals dossiervoering en medicatieveiligheid en we organiseerden audits op de werkvloer om te zien wat er al goed ging en wat beter kan.

Waarderend beoordelen helpt

Op drie verschillende momenten kwamen auditoren van Qualicor langs om de kwaliteit van zorg op onze locaties en afdelingen te beoordelen. Auditoren spraken met zorgprofessionals, cliënten en patiënten over waar ze trots op zijn, wat goed werkt in de praktijk en waar kansen liggen om verder te verbeteren. Door deze manier van waarderend beoordelen, ontstaat een veilige en stimulerende omgeving waarin ruimte is voor gezamenlijke verbetering.

Uitreiking kwaliteitskeurmerk

Ellen Joan van Vliet, CEO bij Qualicor Europe, overhandigde donderdag 6 augustus het kwaliteitskeurmerk aan Treant: ‘Allereerst wil ik jullie feliciteren met het hoogst haalbare kwaliteitslabel dat er is. Bij Treant hebben wij naoberschap gezien. Jullie doen het echt samen, niet alleen als collega’s onderling, maar ook met patiënten, cliënten en hun naasten. Jullie zijn zelf bescheiden, maar jullie doen het gewoon hartstikke goed!’ Willeke Helthuis, manager Kwaliteit & Veiligheid bij Treant: ‘Hier mogen we trots op zijn met z’n allen. We hebben een prachtige prestatie geleverd, met de hulp en inzet van alle collega’s, patiënten en cliënten.’

Ook de komende vijf jaar blijft Treant de kwaliteit en veiligheid van zorg verbeteren door deelname aan het Continu Verbeterprogramma van Qualicor Europe.

Foto’s/bron: Treant