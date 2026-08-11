Blijhamsterbrug kapot door hitte: reparatie duurt tot vrijdag

OUDE PEKELA – De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep is met onmiddellijke ingang dicht voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg (N367) tussen Oude Pekela en Blijham duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rij-ijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het brugdek en de weg, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer, is besloten de provinciale brug direct uit voorzorg af te sluiten.
Omleidingsroutes ingesteld
Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven.
De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Wel moeten volgens de gemeente nieuwe rij-ijzers eerst besteld en geleverd worden. Inclusief het montagewerk verwacht de gemeente dat de weg vrijdag pas rond 12.00 uur weer veilig kan worden vrijgegeven.