Demorace met oude motoren in Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Aanstaande zondag verzorgt het Rijdend Motorsport Museum een demorace in Ter Apelkanaal.
Zondag wordt het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg/Handelsweg in Ter Apelkanaal omgebouwd tot een circuit waar motoren uit het verleden hun Classic demo races gaan rijden. Dit zijn regelmatigheidswedstrijden, wat inhoud dat de ronden zo regelmatig mogelijk moeten worden afgelegd. Hierbij worden de rondetijden vastgelegd en kan dus de langzaamste rijder winnen.
De trainingen beginnen om 11.00 uur en de wedstrijden om 13.00 uur. De prijsuitreiking is om 17.00 uur. Het belooft een mooi evenement te worden waar de liefhebber van motoren uit het verleden zijn hart kan gaan ophalen. Het evenement is gratis te bezoeken. Ook kan men gratis een kijkje nemen in het zeer toegankelijke rennerskwartier, waar al het moois staat opgesteld.