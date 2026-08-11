Fiets mee tijdens de Nationale Sportweek en ontdek Westerwolde, Oldambt en Pekela

WESTERWOLDE, PEKELA, OLDAMBT – Vrijdag 18 september 2026 organiseren de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela tijdens de start van de Nationale Sportweek een gratis fietstocht langs verschillende buurthuizen. De fietstocht is bedoeld voor iedereen die graag fietst en op een gezellige en laagdrempelige manier actief wil zijn. De route is ongeveer 36 km.

Een sportieve en gezellige route

De fietstocht start tussen 09.30 en 10.00 uur vanaf één van de drie startlocaties. Onderweg fietsen deelnemers van buurthuis naar buurthuis, waar zij worden ontvangen met een hapje, een drankje en een leuke activiteit. Zo kunnen deelnemers onder andere hun fiets laten controleren tijdens een fietscheck, meedoen aan een uitdaging op het gebied van cognitieve fitness en kans maken op een leuke prijs.

Iedere deelnemer ontvangt een routekaart en verzamelt onderweg stempels. Op iedere locatie wacht een warm welkom, waardoor de fietstocht niet alleen sportief, maar ook gezellig en verbindend is.

Uitgezet door lokale fietscoaches

De route is met zorg samengesteld door twee ervaren fietscoaches: Nicolette Temming, fietscoach in de gemeente Oldambt, en Henk Vrieze, fietscoach in de gemeente Westerwolde (regio Blijham). Dankzij hun kennis van de regio kunnen deelnemers genieten van een afwisselende, veilige en aantrekkelijke fietsroute door de drie gemeenten.

Aanmelden

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 september 2026 via https://forms.office.com/e/1J01aHbgZC of door de QR-code te scannen.

Lukt aanmelden via de inschrijftool niet? Meld u dan aan via t.beijleveldt@hvdsg.nl of bel naar 06 26 97 54 04. Vermeld daarbij uw naam en vanaf welke startlocatie u wilt vertrekken.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 18 september 2026

Starttijd: Tussen 09.30 en 10.00 uur

Startlocaties:

Oldambt: Cosis Kinderboerderij, Bovenburen 96, 9675 HH Winschoten

Cosis Kinderboerderij, Bovenburen 96, 9675 HH Winschoten Westerwolde: Parkeerplaats ASVB, Raadhuisstraat 23-C, 9697 PN Blijham

Parkeerplaats ASVB, Raadhuisstraat 23-C, 9697 PN Blijham Pekela: MFC De Binding, Sportlaan 4, 9665 HT Oude Pekela

Succesvolle eerste editie

Vorig jaar werd deze fietstocht voor het eerst georganiseerd. De eerste editie trok ongeveer 100 deelnemers, die terugkijken op een gezellige, sportieve en geslaagde dag. De organisatie ontving veel enthousiaste reacties. Dat succes was voor de organisaties aanleiding om ook dit jaar opnieuw gezamenlijk een fietstocht te organiseren.

Doe ook mee!

Kom in beweging, ontmoet andere fietsers en beleef samen een sportieve start van de Nationale Sportweek!

Bron: Huis voor de Sport, Frederique Kraster