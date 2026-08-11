TER APEL – De Grootste tweedaagse waterpolotoernooi ter wereld strijkt neer in Ter Apel: 143 teams uit 13 landen komen naar de 56e editie van het ZEPTA Waterpolo Tournament.
Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus 2026 verandert Zwembad Moekesgat in Ter Apel opnieuw in het decor van het grootste tweedaagse waterpolotoernooi ter wereld: het ZEPTA Waterpolo Tournament. Dit jaar is de 56e editie, met een recordaantal van 143 teams uit 13 verschillende landen — meer landen dan ooit in de geschiedenis van het toernooi.
Het toernooi, georganiseerd door waterpolovereniging ZEPTA, trekt al ruim vijf decennia teams van over de hele wereld naar het Groningse grensdorp en heeft zich ontwikkeld van een klein lokaal toernooi tot een internationaal begrip in de waterpolowereld. Naast de internationale competitie is er ook een Locals Competitie, waarin lokale verenigingen en vriendenteams uit Ter Apel het tegen elkaar opnemen.
Meer informatie over het toernooi, het programma en de deelnemende landen is te vinden op www.waterpolotournament.com.
Praktische informatie
- Wat: ZEPTA Waterpolo Tournament, 56e editie
- Wanneer: 21 t/m 23 augustus 2026
- Waar: Zwembad Moekesgat, Ter Apel
- Deelnemers: 143 teams uit 13 landen
- Website: www.waterpolotournament.com
Bron: Zepta