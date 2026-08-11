Hervormde kerk Onstwedde open voor publiek

ONSTWEDDE – De Sint-Nicolaaskerk (met de juffertoren) te Onstwedde (Kerklaan 9) is buiten de zondag in de zomerperiode ook enkele dagdelen open voor iedereen die er eens wil binnenlopen voor informatie of om de kerk eens te willen bekijken.
De eerstvolgende openstelling is op zaterdag 22 augustus a.s. van 14.00 tot 16.30 uur. Er kan dan ook informatie worden verkregen over de geschiedenis van het oude kerkgebouw en over de praktijk van deze tijd. Te denken valt aan het kerkelijk gebeuren in haar algemeenheid en aan de betekenis van het “gemeente-zijn”. Tevens kan men ook de klanken van het orgel beluisteren.
De toegang is gratis.
Locatie:
Kerklaan 5-9, 9591 AH Onstwedde.
Bron: Bé Meems