Kinderspelweek Boven Pekela van start met mysterieus Egypte als thema

BOVEN PEKELA – De kinderspelweek in Boven Pekela is maandagmorgen feestelijk van start gegaan. Burgemeester Jaap Kuin verrichtte samen met Farao Pekelamon de opening van de 26e editie van het populaire evenement. Dit jaar staat de spelweek volledig in het teken van het mysterieuze Egypte.

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus staat Boven Pekela bol van activiteiten, sport, spel en spanning. Honderden kinderen kunnen zich gedurende de week uitleven rond dorpshuis De Riggel. De organisatie heeft ook dit jaar een uitgebreid programma samengesteld.

Het terrein bij De Riggel is voor de gelegenheid omgetoverd tot een Egyptisch speelterrein. Zo staat er onder meer een grote pyramidetent, waar kinderen beschut tegen de zon aan de activiteiten kunnen deelnemen. De hele week kunnen de deelnemers op zoek naar de tombe van Toetanspelmon. Ook de huidige farao komt samen met zijn goden Isis en Horus op bezoek.

Van huttenbouwen tot spooktocht

De week zit vol uiteenlopende activiteiten. Maandag staat in het teken van huttenbouwen en een geluidenspel. Dinsdag zijn er een waterspektakel, een talentenshow en een optocht. Woensdag kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende games en staat ’s avonds een spannende spooktocht op het programma. Donderdag gaan de kinderen een dagje uit. De spelweek wordt vrijdag afgesloten met de onthulling, het afbreken van de hutten en het traditionele stokbroodbakken.

Al 26 jaar een begrip

De kinderspelweek wordt ieder jaar georganiseerd tijdens de laatste week van de zomervakantie en biedt plaats aan maximaal 125 kinderen uit Pekela. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Een aantal van hen deed vroeger zelf als kind mee aan de spelweek en zet zich nu in om nieuwe generaties kinderen dezelfde ervaring te bezorgen.

Daarmee is de kinderspelweek in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in het dorp. Niet alleen de kinderen en vrijwilligers zijn betrokken; ook vanuit de buurt is er veel belangstelling. Buren komen regelmatig een kijkje nemen en genieten mee van de bedrijvigheid op en rond het terrein.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de steun van vele sponsoren kan de spelweek ieder jaar opnieuw worden georganiseerd. Daarmee draagt het evenement bij aan de leefbaarheid in Boven Pekela en helpt het de onderlinge betrokkenheid in het dorp te versterken en te behouden.