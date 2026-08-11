Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

De politie heeft gisteravond om 19.20 uur op de parkeerplaats Bunderneuland een 35 jarige Poolse vrouw aangehouden. Zij was passagier in een internationale pendelbus. Uit onderzoek bleek dat de vrouw wegens fraude nog 85 dagen gevangenisstraf moet uitzitten. Door meteen 6.752 euro boete te betalen had zij dit kunnen voorkomen. Omdat zij de boete niet kon betalen is ze naar een justitiële instelling gebracht.

Lathen

Tussen zaterdag 21.15 en maandag 06.00 uur is aan de Sögeler Straße bij een supermarkt ingebroken. Er is niets gestolen maar wel voor 100 euro schade aangericht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 05932 72100.

Haren

Bij een ongeval op de Harener Berg zijn gisteren om 16.20 uur vijf personen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het ongeval gebeurde bij de aansluiting van de A31 op de B408. Een 53-jarige bestuurder van een Audi A5 verleende geen voorrang aan een Ford Transit, bestuurd door een 60-jarige vrouw. Beide bestuurders liepen lichte verwondingen op. Daarnaast raakten een 77-jarige en een 17-jarige vrouwelijke passagier in de Audi lichtgewond. Een 53-jarige vrouwelijke passagier moest in het ziekenhuis worden behandeld. Beide voertuigen raakten total loss.

Weener

Tussen 8 augustus 20.00 en 9 augustus 08.00 uur zijn in het Stapelmoorer Park in Weener meerdere objecten besmeurd. Nadat deze objecten gereinigd waren vonden er opnieuw vernielingen plaats. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Sinds de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen – en met name in de afgelopen week – zijn in Emsland/Grafschaft Bentheim talloze verkiezingsaffiches beschadigd, beklad, vernield of gestolen. Het aantal gemelde incidenten met verkiezingsaffiches loopt al in de tientallen en de acties treffen vrijwel in gelijke mate alle partijen.



De politie wijst erop dat dergelijke handelingen strafbare feiten vormen. Het gaat hierbij om diefstal of vernieling van eigendommen. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen roept de politie op tot een eerlijke en respectvolle houding tijdens de campagne. Vrije verkiezingen en de uitwisseling van politieke opvattingen vormen de pijlers van een levendige democratie.



Daarbij hoort ook het respecteren van afwijkende politieke meningen en campagnemateriaal. Wie verkiezingsaffiches beschadigt, vernielt, bekladt of steelt, schendt niet alleen het eigendomsrecht van anderen, maar ondermijnt ook de democratische gedachtewisseling.



De politie verzoekt het publiek daarom om verdachte waarnemingen te melden en aangifte te doen van eventuele schade of diefstal.