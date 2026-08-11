ME grijpt in bij nachtopvang Surhuisterveen vanwege blokkade bus uit Ter Apel

SURHUISTERVEEN / TER APEL – De Mobiele Eenheid (ME) is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw moeten optreden bij de tijdelijke nachtopvang in Surhuisterveen, dat meldt nieuwssite WâldNet. Een groep demonstranten blokkeerde daar het terrein om de aankomst van een bus met zo’n 20 asielzoekers uit Ter Apel tegen te houden. Het is de derde nacht op rij dat het onrustig is in Surhuisterveen.
De bus vertrok afgelopen nacht vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel richting de Surventohal in Friesland, waar een tijdelijke opvanglocatie is ingericht. Bij aankomst rond 02.00 uur bleek de toegangsroute echter te zijn gebarricadeerd door een groep actievoerders.
De politie en beveiliging waren al snel ter plaatse om de situatie te monitoren, maar toen de demonstranten na meerdere vorderingen weigerden te vertrekken, kwam de ME in actie. Daarbij zou volgens Waldnet een gewonde zijn gevallen.
Nadat de bewoners veilig binnen waren gebracht, heeft de politie de inzet afgebouwd en de locatie overgedragen aan de aanwezige beveiliging. Het is vooralsnog onbekend of er bij de actie aanhoudingen zijn verricht. Inmiddels is de situatie bij de Surventohal weer rustig.