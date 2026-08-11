“Noodopvang Pekel vanavond weer open” Was tijdelijk dicht na klachten geluidsoverlast beveiliging

NIEUWE PEKELA – De nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela gaat naar alle waarschijnlijkheid vanavond weer open. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Pekela. De opvang werd eerder tijdelijk gesloten na klachten uit de buurt.

Volgens de gemeente waren er op het terrein nog de nodige werkzaamheden en herstelwerkzaamheden die afgerond moesten worden. “Er moest nog wat getimmerd en gedaan worden, waaronder deuren die recht gezet moesten worden”, licht de woordvoerder toe. “Buurtbewoners ondervonden daar hinder van, en dat moeten we simpelweg niet hebben.”

Daarnaast is er met het Rode Kruis gesproken over de operationele gang van zaken bij de beveiliging. Met name bij de overdracht van de beveiligingsdiensten ging het in de praktijk af en toe mis, wat tot overlast leidde van luide beveiligers. De gemeente heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met de betrokken partijen. Het Rode Kruis meldt dat dit probleem is opgelost door nu over te stappen op één vaste beveiligingsorganisatie.

Vorige week kwamen de eerste klachten van omwonenden binnen bij de gemeente Pekela. “We hebben toen meteen ingegrepen en maatregelen genomen om de situatie op te lossen,” aldus de woordvoerder.

Surhuisterveen

Tijdens de tijdelijke sluiting in Nieuwe Pekela is het Rode Kruis sinds afgelopen zaterdag kortstondig uitgeweken naar andere locaties. Zo ving Zwolle dertig asielzoekers op en verbleven er mensen in de tijdelijke opvang in Surhuisterveen. Dat leidde daar tot onlusten in de buurt.

Het Rode Kruis geeft aan dat de opvang in Nieuwe Pekela in principe weer gereed is voor gebruik. Wel blijft de daadwerkelijke heropening vanavond mede afhankelijk van de instroom en het aanbod van asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel.