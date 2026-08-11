Politie treft tien gestolen fietsen aan

WILDERVANK, GASSELTE – In een schuur in Wildervank zijn tien gestolen fietsen aangetroffen.
In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld/’t Nije Hemelriek heeft de politie gisteren bij een bewoner in Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden tien gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt.
Is uw fiets daar recentelijk ook gestolen maar heeft u nog geen aangifte gedaan, houd dan het Instagram account van politie Noord Drenthe in de gaten. De komende dagen plaatsen ze foto’s van fietsen waarvan ze nog de eigenaar zoeken.