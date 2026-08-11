Schuurtjes branden uit in Stadskanaal en Veendam (foto-update)

STADSKANAAL, VEENDAM, NIEUWE PEKELA – In Stadskanaal en Veendam zijn vannacht meerdere schuurtjes in vlammen opgegaan. In Nieuwe Pekela is een buitenbrand geblust.
Stadskanaal
Brandweer Stadskanaal werd vannacht rond half één gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Elzenhage in Stadskanaal. Omdat het om meerdere schuren en blokhutten ging, die aan elkaar geschakeld waren, werd opgeschaald naar middelbrand. Een extra tankautospuit en een hoogwerker kwamen eveneens ter plaatse. Rond één uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven en kon de brandweer beginnen met nablussen. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie. Stichting Salvage zal de bewoners bijstaan met de afhandeling van de schade.
Veendam
Rond half zes stond aan de Lloydsweg in Veendam een rij geschakelde garageboxen in brand. Veiligheidsregio Groningen schaalde, omdat het gaat om meerdere garageboxen ging, op naar middelbrand. De brand woedde in vier garageboxen. De brandweer heeft meerdere garageboxen open gemaakt om zeker te weten dat de brand uit was. Er zijn geen gewonden gevallen.
Nieuwe Pekela
Om half twee vannacht heeft de brandweer van Nieuwe Pekela aan de Zuideraanleg een buitenbrand geblust.
Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de branden gedaan.
Foto’s: 112regio-stadskanaal en Kuiper Fotografie (Veendam)