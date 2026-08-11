SV Blijham viert 60 jarig jubileum

BLIJHAM – Op vrijdagavond 28 augustus viert SV Blijham het 60- jarig jubileumfeest.
U bent van harte welkom langs te komen!
De avond zal als volgt zijn:
Vanaf 19:00 uur vrije inloop
Deuren sluiten om 21:00 uur.
In de sporthal zullen verschillende dingen te zien zijn, denkend aan foto’s van vroeger tot nu, oude turnpakjes en gewonnen bekers tijdens wedstrijden.
In de kantine staat een kopje koffie of thee voor u klaar.
Heeft u nog foto’s van 60 jaar geleden tot nu en mag de vereniging die gebruiken. Dan ontvangen ze die graag! Deze mogen worden gestuurd naar mediasvblijham@hotmail.com
Bron: Leonie Huisman, Secretaris SV Blijham