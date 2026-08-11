Theatergroep De Barkhoorn klaar voor première ‘Vliegmaatschappij OLT’ in Sellingen

SELLINGEN – De spanning begint te stijgen in het Openluchttheater Sellingen. Maandagavond vond de laatste reguliere repetitie plaats van Vliegmaatschappij OLT. Woensdagavond staat de generale repetitie op het programma en een dag later, op donderdag 13 augustus, is het tijd voor de première.

De spelers van theatergroep De Barkhoorn hebben de afgelopen periode hard gerepeteerd voor de nieuwe voorstelling. Inmiddels worden de laatste puntjes op de i gezet en wordt alles klaargemaakt om het publiek te ontvangen.

In Vliegmaatschappij OLT draait alles om een pas opgerichte vliegmaatschappij waar nog lang niet alles op rolletjes loopt. Het budget is beperkt en daarom is Agnes het manusje-van-alles. Terwijl zij probeert de boel draaiende te houden, vult de wachtruimte zich met allerlei bijzondere passagiers.

Zo is er Janna, die voor het eerst gaat vliegen en daar behoorlijk tegenop ziet, de hooghartige Gaby en het ‘echtpaar’ Ter Vure, dat een gewonnen prijs komt innen. Wanneer er vervolgens ook nog een onzekere en angstige piloot opduikt, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een avond vol humor en verrassende situaties.

Zes voorstellingen in augustus

Vliegmaatschappij OLT wordt gespeeld op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 augustus in het Openluchttheater Sellingen. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur en het terrein is vanaf 19.30 uur geopend.

Na de generale repetitie van woensdagavond zit het repeteren erop en is het tijd voor het echte werk. Vanaf donderdag mag het publiek plaatsnemen en zal blijken of Vliegmaatschappij OLT klaar is voor vertrek.

Bron: Robin Meijer