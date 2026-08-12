Auto vat vlam na ongeval N366

TER APEL – Gisteravond is na een ongeval op de N366, A.G. Wildervanckweg, een auto in brand geraakt.
Rond kwart over elf gisteravond vond op de N366, ter hoogte van Ter Apel, een ongeval plaats. Door onbekende oorzaak belandde een auto in de berm en raakte vervolgens in brand.
Brandweer Ter Apel en Emmer-Compascuum kwamen ter plaatse. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Omdat het een hybride personenauto betrof werd de auto in de dompelbak van berger Keizer geplaatst, zodat de accu’s volledig afkoelen.
Bron: 112Regioflits