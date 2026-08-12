Brandweer blust stal Vlagtwedde (foto-update)

VLAGTWEDDE – In een stal aan de Scheferweg in Vlagtwedde is woensdagmiddag brand uitgebroken.
Rond kwart voor vijf vanmiddag is in een stal aan de Scheferweg in Vlagtwedde brand uitgebroken. Veiligheidsregio Groningen schaalde meteen op naar grote brand. De brandweerkorpsen van Vlagtwedde, Stadskanaal, Bellingwolde en het droneteam gingen ter plaatse. Ook ging, om over voldoende bluswater te beschikken het grootwatertransport, die kant op. De brand was volledig uitslaand. In de schuur was veel stro en hooi aanwezig. Er kwam dikke zwarte rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.
In de schuur bevonden zich veel koeien. Men heeft geprobeerd deze eruit te krijgen. Helaas kon men niet al het vee in veiligheid brengen. Vijf koeien hebben de brand niet overleefd.
De eigenaren kregen veel hulp van omwonenden met het in veiligheid brengen van de gestreste koeien en het aanbrengen van een afrastering om een naastgelegen weiland.
De brandweer liet de schuur gecontroleerd uitbranden en richtte zich volledig op het nathouden van de omliggende bebouwing.
Rond zes uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De brandweer zal nog lang aanwezig zijn omdat ze het stro zoveel mogelijk laten uitbranden. De strobalen zitten zo in elkaar geperst dat uit laten branden het meeste effect heeft.
Foto’s: Geert Smit en Jan Glazenburg