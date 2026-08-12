Deelnemers genieten van dagfietstocht Welzijn Westerwolde

SELLINGEN – Vandaag organiseerde de activiteitencommissie Van Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen, haar jaarlijkse dagfietstocht door mooi Westerwolde.
Om half tien stapten 32 personen met prachtig weer op de fiets. Ze gingen richting Bourtange, waar een bezoek werd gebracht aan het museum van Gert Vieregge. Daar lag een grote verzameling schaatsen en oud- en nieuw houtbewerking gereedschap.
Bij Poffert & Zo in Wedde werd voor de lunch een pauze ingelast. Daarna ging het verder via Vlagtwedde, Harpel en Jipsingboertange naar Sellingen, waar de groep tegen 16.15 uur arriveerde.
De activiteitencommissie kijkt terug op een zeer geslaagde fietsdag. De laatste fietsmiddag van dit seizoen staat gepland voor woensdag 9 september.
Bron en foto’s: Ben van Dam