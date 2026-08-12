FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.
Deze week is Marianne Kruijswijk te gast.
Marianne Kruijswijk is een historica en archivaris die zich sterk heeft ingezet voor de geschiedenis van het Oldambt en Winschoten.
- Ze was jarenlang streekarchivaris en directeur/oprichter van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt (CHC).
- Ze organiseerde tentoonstellingen, lezingen, excursies en cursussen en werkte aan publicaties over de regionale geschiedenis.
- Een belangrijk onderwerp is vrouwengeschiedenis. Ze was betrokken bij Oldambtster Vrouwen, een reeks publicaties/tentoonstellingen over vrouwen die een bijzondere rol in de geschiedenis van het Oldambt speelden.
Wil je meer weten, luister aanstaande zaterdag en dinsdag
Muziek keuze: Yentl, Florence Price’s o.a
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal