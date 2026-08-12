Graffiti-artiesten aan de slag met groot kunstwerk op bedrijventerrein De Rensel

WINSCHOTEN – Aanstaande maandag 17 augustus starten graffiti-artiesten met een metershoog kunstwerk (75 x 5 m) bij de ingang van bedrijventerrein De Rensel. Met deze zogeheten ‘mural’ wordt het Winschoter graffiti-erfgoed geëerd en onder de aandacht van het grote publiek gebracht.

Street Art Festival Winschoten

In de jaren ‘80 kende Winschoten een levendige graffitiscene van hoge kwaliteit. De toenmalige graffitimakers konden zich meten aan de Randstad. De mural krijgt de vorm van een metersgroot fotoalbum en schetsboek, waarin historische en hedendaagse streetartcultuur samenkomen. Het kunstwerk wordt van 17 tot 29 augustus live aangebracht door verschillende generaties Winschoter en Groninger makers. Bezoekers zijn welkom om het proces te volgen. Op zaterdag 29 augustus vindt om 12.30 uur tijdens het Street Art Event Winschoten de feestelijke onthulling plaats. Iedereen is daarbij van harte welkom. Tijdens het evenement kunnen bezoekers in workshops zelf met graffiti aan de slag. Het Street Art Event duurt van 12.00 uur tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk.

Verschillende generaties aan het werk

Tijdens de voorbereidende fase zijn archiefmateriaal, lokale verhalen en ideeën van deelnemers verzameld. Centraal staat het samenwerken van verschillende generaties street artists aan de grote muurschildering. Ervaren pioniers uit de graffiti- en streetartscene werken naast jonge makers. Door samen te ontwerpen en te schilderen, ontstaat niet alleen een kunstwerk, maar ook een uitwisseling van verhalen, kennis en ervaringen. Kunstenaar Marcus Wedman is als artistiek leider verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Hij begint op 17 augustus met het uitzetten van de basiscontouren van de muurschildering. De jonge Winschoter graffitikunstenaar Merijn Jansse van Noordwijk volgt op 24 augustus, waarna verschillende street artists uit de community aan de slag gaan. Via een workshop op 21 augustus worden medewerkers van het bedrijventerrein betrokken, om het proces van dichtbij te volgen. Zo wordt de totstandkoming van de mural een levendige ontmoetingsplek.

Krant en documentaire

Tijdens het Street Art Event op 29 augustus zijn er graffitiworkshops voor bezoekers en wordt een themakrant gepresenteerd. Deze Urban Heritage krant vertelt het verhaal van de Winschoter graffiti. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een documentaire die op 26 september tijdens het Tellerlikker Festival in Cultuurhuis de Klinker in première gaat. Hierin worden interviews met lokale en nationale street artists afgewisseld met Groninger archiefmateriaal. Met de mural, de krant en documentaire wordt de rijke geschiedenis van de Winschoter streetart gedeeld en bewaard. Zo slaat het een brug tussen verschillende generaties makers en verbindt het nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers in Winschoten.

Samenwerking

Het programma wordt georganiseerd door Stichting Kladmuur, Urban Sodom en de gemeente Oldambt. De locatie voor de muurschildering is beschikbaar gesteld door de gemeente in samenwerking met de eigenaar van de muur, Zaadhof Cartonnagefabrieken B.V. In hetzelfde weekend vindt op 28 en 29 augustus het straattheaterfestival Waterbei plaats, waarbij nationale en internationale artiesten de straten en pleinen in Winschoten met spectaculaire straattheateracts tot leven brengen.

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Detail van evenement Urban Sodom 2023. Foto Streetart Pictures by Amanda

Dingo in actie voor lunchroom Sikkema, Winschoten, 1986. Foto: archief Urban Sodom