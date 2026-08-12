Hitte zorgt voor flinke oogst in Oude Pekela: ‘We blijven courgettes eten’

OUDE PEKELA – Waar de warmte en droogte deze zomer op veel plekken voor problemen zorgen, zijn ze in de buurttuin van De Badde in Oude Pekela juist blij met de zon. Vooral de tomaten en courgettes doen het goed.
“Het gaat fantastisch”, vertelt coördinator Ina Dijkstra. De tomaten profiteren volgens haar volop van het warme en zonnige weer. “We hebben nog nooit zulke mooie tomaten gehad.”
Maar vooral de courgettes blijven komen. Inmiddels zijn er zo’n twintig geoogst. “We blijven courgettes eten, dus dat komt bijna je neus uit”, lacht Dijkstra. “Maar je wordt heel creatief in het verwerken.”
Ook bonen, komkommers, snijbiet en koolrabi doen het goed. Toch blijft het ieder jaar afwachten wat de tuin oplevert. “We hebben ook weleens een slakkenjaar gehad, toen kwam er heel weinig op.”
De buurttuin wordt ondertussen steeds groter. Dit jaar kwam er een extra veld bij. De bedoeling is om uiteindelijk genoeg groenten te verbouwen om ook verse producten beschikbaar te kunnen stellen aan de voedselbank.
Video: Malou Vos
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