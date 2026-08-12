Kinder mountainbikeroute Borgerswold geopend

VEENDAM – In Borgerswold is woensdagmiddag de nieuwe mountainbikeroute voor kinderen officieel geopend. De route lag al enige tijd klaar voor gebruik, maar kon nu eindelijk feestelijk worden vrijgegeven. Wethouder Henk Jan Schmaal gaf het startsein, waarna de kinderen direct enthousiast het parcours op gingen.
De rode route is ongeveer achthonderd meter lang en bevat verschillende obstakels die zorgen voor uitdaging en plezier. Ongeveer dertig kinderen stonden aan de start. Zij konden met hun eigen mountainbike meedoen of een fiets en helm lenen van de Stormvogels. Alle deelnemers wisten minimaal drie rondes te voltooien en kregen daarvoor een gratis toegangskaart voor zwembad Tropiqua.
De opening zorgde voor een levendige middag waarop kinderen op een sportieve en toegankelijke manier kennismaakten met mountainbiken. De route is geschikt voor verschillende leeftijden en niveaus, waarbij plezier en veilig fietsen centraal staan.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Hemmo Kuiper en Peter Panneman