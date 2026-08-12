DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Na de publicatie van informatie over diverse inbraakpogingen in Papenburg, zijn er nieuwe incidenten aan het licht gekomen die mogelijk verband houden.

In de nachten van 7, 8 en 9 augustus 2026 werden verdachte personen waargenomen bij verschillende woningen in het Kapitänsviertel van Papenburg. Het ging om woningen aan de Kapitän-Sürken-Straße, Kapitän-Mammes-Straße, Kapitän-Lange-Straße, Kapitän-Mencke-Straße, Kapitän-Velthaus-Straße en Hermann-Heyen-Straße.

Volgens de huidige informatie ging het om een ​​of meerdere mannen, van wie sommigen gemaskerd waren, die zich onrechtmatig toegang verschaften tot de panden. In verschillende gevallen werden de personen vastgelegd door bewakingscamera’s. Toen ze de camera’s zagen, gaven ze hun plannen op en sloegen op de vlucht.

Bij een ander incident heeft een onbekende persoon zich met geweld toegang verschaft tot een woning. ​​Volgens de huidige informatie zijn er geen goederen buitgemaakt. De politie heeft ook informatie ontvangen over twee mannen die zich die nacht in een andere tuin bevonden.

Gezien de overeenkomsten tussen de incidenten onderzoekt de politie momenteel mogelijke verbanden. Informatie over verdachte personen of een mogelijk gebruikt voertuig is van bijzonder belang voor het onderzoek. De politie verzoekt daarom bewoners in het getroffen gebied om hun beveiligingscamera’s of deurbellen te controleren. Het is mogelijk dat er verdachte personen of voertuigen zijn vastgelegd in de betreffende nachten die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Ook reeds verkregen opnames kunnen aan de politie worden verstrekt.

Getuigen of iedereen die informatie kan verstrekken over de verdachte personen of een mogelijk gebruikt voertuig wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Haren

Gistermiddag om 14:05 uur is op de B408 in Haren-Erika een 59 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Hij kreeg geen voorrang van een 70-jarige bestuurder van een Mercedes. De automobilist bleef ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte naar schatting € 6.000 aan materiële schade.

Weener

De brandweerkorpsen van Weener, Holthusen en Oberrheiderland werden gistermiddag rond twee uur gealarmeerd voor een brand op een balkon op de bovenverdieping van een woning aan de Norderstraße in Weener. ​​Omdat onduidelijk was of er nog iemand in het gebouw aanwezig was, werd groot alarm geslagen. Al snel bleek dat de dikke rook werd veroorzaakt door brandend tuinmeubilair. Een team met ademapparatuur bluste de brand snel en voorkwam dat de vlammen zich verspreidden naar het woongedeelte of het aangrenzende medisch centrum. Twee personen werden uit voorzorg in een ambulance gecontroleerd. Na het blussen werd de woning geventileerd.