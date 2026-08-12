Nieuwe plannen voor Veldstation Bourtange

BOURTANGE – Het Groninger Landschap organiseert op vrijdag 4 september een informele inloopbijeenkomst over de plannen voor het nieuwe Veldstation Bourtange. Van 15.00 tot 18.00 uur kunnen belangstellenden kennismaken met de plannen voor het veldstation, de insectentuin en een nieuwe beleefroute naar het Bourtangerveld.

Het nieuwe Veldstation Bourtange wordt een plek waar natuureducatie voor jeugd centraal staat. Met openstelling voor bezoekers en verschillende educatieve activiteiten voor schoolklassen en andere groepen wil Het Groninger Landschap jong en oud enthousiast maken over de kleine, maar bijzondere wereld van insecten.

Officiële ingebruikname

De inloopbijeenkomst start om 15.15 uur met een kort officieel moment. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, Ginny Luth, wethouder van de gemeente Westerwolde, en Annemiek Hoesen, vestingmanager van Vesting Bourtange, zijn hierbij aanwezig. Het Groninger Landschap neemt tijdens de bijeenkomst het gebouw en de bijbehorende grond officieel in gebruik en ondertekent hiervoor de benodigde documenten.

Kennismaken met de plannen

Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst op ieder gewenst moment binnenlopen en zich laten informeren over de verschillende onderdelen van het project. Het projectteam van Het Groninger Landschap en samenwerkingspartners vertellen meer over de plannen voor het veldstation, de inrichting van de insectentuin en de nieuwe beleefroute richting het Bourtangerveld.

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en mee te denken over de verdere invulling van het nieuwe Veldstation Bourtange.

Het Groninger Landschap verwacht het nieuwe veldstation vóór de zomer van 2027 officieel te kunnen openen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 4 september 2026

Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Locatie: De Sikkepit, de replica van het oude pesthuis in Bourtange

Parkeren kan bij het informatiecentrum van Vesting Bourtange aan de Willem Lodewijkstraat 33 in Bourtange. Vanaf daar is het ongeveer tien minuten lopen naar De Sikkepit, de locatie van het toekomstige Veldstation Bourtange.

Belangstellenden die de bijeenkomst willen bijwonen, kunnen hun komst vooraf melden, door een mail te sturen naar Esmée Ronner: e.ronner@groningerlandschap.nl

Bron: Het Groninger Landschap