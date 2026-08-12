Rouw- en verliesgroep in Steunstee Bellingwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE – In Steunstee Bellingwolde start een rouw- en verliesgroep.

Heb je behoefte aan een goed gesprek met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, of wil je je kennis en ervaring delen over rouw en verlies? Op 9 september start in steunstee Reiderstee een rouw- en verliesgroep.

De groep komt van 14.00 tot 16.00 uur samen. Opgave is niet nodig, deelname is gratis en de koffie/thee staat klaar.

De groep komt ook op 14 oktober en 9 december bij elkaar.

Steunstee Bellingwolde
Reidersingel 29-31, 9695GD Bellingwolde

Bron: Nathalie de Haan

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