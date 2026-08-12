Rouw- en verliesgroep in Steunstee Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In Steunstee Bellingwolde start een rouw- en verliesgroep.
Heb je behoefte aan een goed gesprek met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, of wil je je kennis en ervaring delen over rouw en verlies? Op 9 september start in steunstee Reiderstee een rouw- en verliesgroep.
De groep komt van 14.00 tot 16.00 uur samen. Opgave is niet nodig, deelname is gratis en de koffie/thee staat klaar.
De groep komt ook op 14 oktober en 9 december bij elkaar.
Steunstee Bellingwolde
Reidersingel 29-31, 9695GD Bellingwolde
Bron: Nathalie de Haan