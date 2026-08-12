Tien jaar Highland Dancing.nl: vereniging kijkt vooruit met open les

ZUIDLAREN – Na een feestelijke jubileumperiode kijkt Highland Dancing.nl vol energie vooruit. Iedereen die nieuwsgierig is naar de Schotse danssport krijgt binnenkort de kans om deze unieke sport zelf te ontdekken tijdens een gratis en vrijblijvende open les.

Tien jaar geleden werd de vereniging opgericht door drie enthousiaste dansers die hun passie voor Highland Dancing wilden voortzetten. Inmiddels is Highland Dancing.nl uitgegroeid tot een gezellige vereniging waar dans, sport en Schotse tradities samenkomen.

Highland Dancing is een energieke dansvorm waarbij techniek, kracht en uithoudingsvermogen worden gecombineerd met traditionele Schotse muziek. Achter veel dansen schuilt bovendien een verhaal uit de rijke geschiedenis van Schotland, wat de sport voor veel deelnemers extra bijzonder maakt.

In de afgelopen tien jaar heeft de vereniging dansers van verschillende leeftijden en achtergronden mogen verwelkomen. Die diversiteit en het plezier in samen dansen maken Highland Dancing.nl tot een warme en enthousiaste vereniging.

Om nog meer mensen kennis te laten maken met deze bijzondere danssport organiseert Highland Dancing.nl op dinsdag 25 augustus een open les. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom; danservaring is niet nodig. Tijdens de open les maken deelnemers op een laagdrempelige manier kennis met de basispassen en de unieke combinatie van muziek, beweging en traditie.

De vereniging hoopt met de open les nieuwe dansers enthousiast te maken en hen kennis te laten maken met de gezellige en betrokken sfeer binnen de groep.

Voor meer informatie over de open les, lestijden of lidmaatschap kunnen geïnteresseerden contact opnemen via highlanddancing.nl@gmail.com. Meer informatie is ook te vinden op www.highlanddancing.nl en via de Facebookpagina van de vereniging.

Bron: Mathilde Oosting, HighlandDancing.nl