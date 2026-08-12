Vanavond spectaculaire zonsverduistering: dit zijn de beste kijktips voor onze regio

WINSCHOTEN – Haal de eclipsbril maar tevoorschijn want vanavond vindt er een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt straks bijna 90 procent van de zon! Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Waar moet je in onze regio vanavond zijn voor het allerbeste zicht?
Het spektakel begint rond 19.15 uur, als de maan een eerste ‘hap’ uit de zon neemt. Het maximale punt wordt om 20.10 uur bereikt. Wie de eclips optimaal wil meemaken, doet er goed aan om dorpskernen en bosrijke gebieden vanavond te vermijden en de open polders en akkerlanden op te zoeken.
De beste plekken per gemeente
- Oldambt (Ruim baan over de polders en de Waddenzee): Oldambt heeft veruit de beste papieren. Vanaf de zeedijk bij het Ambonezenbosje boven Finsterwolde heb je een volledig vrij en kilometers ver uitzicht richting het westen. Ook het strand en de oevers van het Oldambtmeer zijn absolute aanraders. De vlakte naast het vliegveld van Oostwold is ook een goede plek.
- Westerwolde (Open akkers opzoeken): Vermijd het bos en kies voor de open ruimte. De Zuides bij Sellingen is een uitstekende locatie met vrij zicht over de esgronden richting het westen. Ook de open velden rondom Jipsingboertange en Vlagtwedde bieden een prachtig vrij zicht over de landerijen.
- Pekela (Polder richting Meeden): Binnen de lintbebouwing van Pekela verdwijnt de zon snel achter de huizen. De beste ervaring krijg je aan de noordkant van de gemeente: op de polderwegen richting Meeden (zoals rond het Meedenerdiep) kijk je vrij weg over de open vlakte.
Vergeet vanavond je eclipsbril niet
Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90 procent bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril.
Rond 21.01 uur schuift de maan weer volledig voor de zon weg, net op tijd om nagenietend de reguliere zonsondergang mee te pikken.
Groningen1 is erbij – Deel jouw kijktip of foto!
Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlagtwedde voor sfeerimpressies, foto’s en reacties.
Ga jij vanavond ook kijken? Laat ons in de reacties op Facebook weten vanaf welke plek jij het mooiste uitzicht hebt, of deel jouw mooiste foto’s met ons!