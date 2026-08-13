Brandweer naar stalbrand Ter Apel (Update)

TER APEL – De brandweer is om iets voor drie uur uitgerukt voor een stalbrand in Ter Apel.
Meerdere brandweerkorpsen zijn gealarmeerd voor een stalbrand aan de Leidijk in Barnflair Ter Apel. Naast brandweer Ter Apel gaan ook hun collega’s van brandweer Emmer-Compascuum, Emmen en het Duitse Rütenbrock ter plaatse.
Er is opgeschaald naar grote brand. Ook brandweer Veendam, 2e Exloërmond en het droneteam zijn opgeroepen.
- Het betreft een schuur met paarden. De brandweer probeert deze eruit te halen. De brand is uitslaand.
- De brandende schuur bevindt zich nabij een bos perceel. Het vuur dreigt over te slaan naar dit nabijgelegen bos. De paarden zijn allemaal in veiligheid gebracht.
- De brand is volledig uitslaand. Er komt veel rook vrij. Om voldoende water ter plekke te krijgen is het grootwatertransport gealarmeerd.
- 15.40: Het grootwatertransport, wat op voorhand mee gealarmeerd was, wordt niet ingezet. De brandweer kan de brand met de aanwezige blusvoertuigen met ondersteuning van de waterwagens onder controle krijgen en houden.
- De in de schuur aanwezige stro- en hooibalen kunnen door de bluswerkzaamheden voor veel rook en stankoverlast zorgen.
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Foto’s: Pieter Zwiers