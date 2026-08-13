Brandweer wederom naar schuur Vlagtwedde

Tropische hitte en zonnig weer onder Code Geel

Donderdag We beleven vandaag een zonovergoten en tropisch hete zomerdag. De zon schijnt vrijwel onafgebroken en de temperatuur loopt razendsnel op naar een maximum van maar liefst 32°C. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanwege de aanhoudend hoge temperaturen is voor onze regio code geel en het Nationaal Hitteplan van kracht.

In de loop van de avond blijft het lang erg warm en zonovergoten. Pas diep in de nacht koelt het geleidelijk af. Het blijft overal helder en droog met een neerslagkans van 0%. Het wordt een broeierige nacht waarin het kwik niet verder daalt dan een warme 17°C, waardoor de hitte lang in de huizen blijft hangen.

Vrijdag Morgen doet de hitte er zelfs nog een schepje bovenop. De vrijdag verloopt opnieuw zonovergoten en het wordt ronduit snikheet met een piek van 34°C. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht naar zaterdag neemt de bewolking geleidelijk toe, bij een nacht temperatuur van rond de 17°C.

Tip van de redactie: Vanwege de extreme hitte is voorzichtigheid geboden! Drink voldoende water, blijf tijdens de heetste uren van de dag in de schaduw en zoek waar mogelijk de koelte op. Vergeet je niet goed in te smeren als je de zon in gaat, want de uv-index bereikt weer een hoge waarde van 6.