Brandweer wederom naar schuur Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vanmiddag is de brandweer wederom uitgerukt naar de stal waar gisteren een hevige brand woedde.
Om kwart over vijf vanmiddag werd de brandweer voor de tweede keer gealarmeerd voor een brand bij een veebedrijf aan de Scheferweg in Vlagtwedde. Bij dat bedrijf ging gisteren een schuur in vlammen op. Hierbij kwamen vijf koeien om het leven.
Vanmiddag laaide het vuur opnieuw op. Dit keer in een laag stro dat nog bij de afgebrande schuur lag.
Het vuur werd door brandweer Vlagtwedde en Stadskanaal geblust.