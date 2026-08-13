Dansteam Reflex van the Legacy Winschoten deelnemer UDO Wereldkampioenschap Streetdance in Blackpool

WINSCHOTEN, BLACKPOOL – Morgen, 14 augustus, begint dansteam Reflex van dansschool the Legacy uit Winschoten aan het UDO Wereldkampioenschap Streetdance.
Vandaag vertrekt het dansteam Reflex van dansschool the Legacy uit Winschoten naar Blackpoolvoor om bij het UDO Wereldkampioenschap Streetdance te strijden voor de wereldtitel. Een droom waar maandenlang keihard voor is gewerkt!
Afgelopen halfjaar hebben de dansers zich met verschillende acties volop ingezet om de reis mogelijk te maken. Ze hebben deze zomer keihard getraind en zijn nu klaar om het podium in Blackpool in vuur en vlam te zetten. Hun reis was zonder de steun van alle familieleden en sponsoren niet mogelijk geweest. Dankzij hen gaan de dansers de uitdaging aan. Daar zijn ze iedereen dan ook erg dankbaar voor.
Via de Facebookpagina: The Legacy Winschoten zullen ze updates plaatsen. Ook is het mogelijk om de wedstrijd via een livestream te volgen via https://tr.ee/2t8sj40JF0.
Hun categorie: teams under 18 novice start vrijdag 14 augustus om 18:15 uur. Reflex moet als derde team.
Bron met eigen foto’s: Francina Wilts